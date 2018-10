Furore, Costiera amalfitana. Addio a Luigi Merolla , è grazie a questi contadini che nascono i grandi vini come quelli di Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli. «Zio Luigi», mentre stringe in bocca ‘o salemient (sarmento) del vitigno che poi produrrà l’uva che darà i grandi vini della Costa d’ Amalfi è un’immagine icastica di quello che è il lavoro nella terra. Dello sforzo di questi contadini nello strappare alle rocce dei frutti, dei terrazzamenti, patrimonio della nostra bellezza paesaggistica che ci ha portato al riconoscimento UNESCO.

Sono questi contadini da Furore, Agerola, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti , da tutta la Divina che hanno fatto la vera storia della Costiera amalfitana. I miei nonni erano tutti contadini e si sono incontrati e amati mentre facevano l’erba sul Sentiero degli Dei , questa foto mi ha colpito nei ricordi atavici, ma anche nell’immagina vera, rispettosa e dignitosa del lavoro umano che ha portato ad esser la Costiera quella che è ..

Il simbolo di Positano, di fronte alla Chiesa Madre, sul campanile, è la Volpe Pescatrice, il simbolo dei cittadini della Costiera, che in realtà è una montiera, come pure Positano, i quali, dopo gli assalti saraceni si sono arroccati sulle montagne, e poi, in tempo di pace, sono scesi giù sulle spiagge dove c’era facile ricchezza..

Ma le nostre radici sono queste.. di questi grandi uomini che hanno fatto grande la nostra terra.

Riposa in pace