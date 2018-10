Fulmini sui Galli a Positano. Foto di Fabio Fusco video di Positanonews, oggi con Fabio il direttore di Positanonews tutto il pomeriggio sulla Spiaggia Grande, poi i fulmini, in particolare scariche a raffiche , vissute da noi in prima persona mentre andavamo a Piano di Sorrento e fotografate da Fabio.

Cielo carico di elettricità, uno strano verde osservato verso Praiano.

Un’auto che si gira su stessa sulla Statale Amalfitana 163 verso Piano di Sorrento, in località Carcarone , dove si fermano sempre i tassisti, a causa di un fiume d’acqua.

Sono tanti gli episodi che non riusciamo tutti a raccontarli, per fortuna è finita.

Dice Fabio Fusco

Dice Giuseppe Di Martino

Formazione della scaricaù

La presenza di cariche negative nella parte inferiore della nuvola induce sul terreno sottostante delle cariche positive. La situazione è analoga ad un condensatore, in cui cariche positive e negative sono separate da uno strato d’aria che rappresenta il dielettrico. Si crea così un campo elettrico con una differenza di potenziale che è la causa principale della formazione della scarica.

Quando la differenza di potenziale è sufficiente, dalla regione della nuvola in cui è maggiore la concentrazione di cariche negative partono una o più cariche con percorsi tortuosi e ramificati; spesso anche da più punti della nuvola possono partire diverse decine di rami. Queste sono dette scariche pilota (scariche leader).

La propagazione avviene dall’alto verso il basso, con scatti ad intervalli di 10-12 microsecondi. La velocità di propagazione durante questi scatti è dell’ordine dei 10.000 Km/s, mentre l’effettiva velocità di propagazione della scarica si mantiene in genere sull’ordine dei 100 Km/s e raramente supera i 300 Km/s.

Questa fase di propagazione delle cariche negative verso il terreno è silenziosa e debolmente luminosa.

Quando le propaggini della scarica si avvicinano al terreno, sul quale intanto si sono indotte forti concentrazioni di cariche positive, da un punto del terreno con concentrazione di carica particolarmente elevata, partono analoghe schiere di cariche positive verso l’alto.

Le cariche positive che salgono e quelle negative che scendono si incontrano ad una quota di circa 15-50 metri dal suolo. A questo punto si genera la scarica vera e propria che è detta scarica di ritorno: un intensissimo flusso di cariche positive dal terreno raggiunge la nuvola lungo il percorso precedentemente preparato dalle scariche pilota che si sono staccate dalla nuvola.

E’ questa la fase durante la quale si generano il lampo ed il tuono, che sono la manifestazione ottica ed acustica della enorme quantità di energia che si sprigiona (La velocità media della scarica di ritorno è di 20.000Km/s mentre la corrente può raggiungere valori di centinaia di migliaia di Ampere); ed è in base a questa scarica che vanno dimensionate le protezioni per gli edifici.

Va sottolineato che, benché le cariche negative procedano verso il suolo con diverse ramificazioni, solo una di queste incontra le cariche positive che partono dal terreno e dà luogo alla scarica di ritorno.

Quando la scarica di ritorno raggiunge la nuvola una vasta zona di quest’ultima viene neutralizzata e si generano degli squilibri con conseguenti scariche interne alla nuvola. In breve la nuvola raggiunge di nuovo l’equilibrio, con concentrazione di cariche negative nella sua parte inferiore; ciò può generare un’altra migrazione di cariche negative dalla nuvola verso il terreno che questa volta segue il percorso di gas fortemente ionizzati lasciati precedentemente dalla scarica di ritorno.

Misurazioni effettuate hanno mostrato che circa il 50% dei fulmini hanno almeno due scariche, mentre in alcuni fulmini sono state registrate anche 40 scariche successive.