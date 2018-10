Fulmini su Positano. Foto di Fabio Fusco video di Positanonews, oggi con Fabio il direttore di Positanonews tutto il pomeriggio sulla Spiggia Grande, poi il video dei fulmini sui Galli e un’auto che si gira su stessa sulla Statale Amalfitana 163 verso Piano di Sorrento, in località Carcarone , dove si fermano sempre i tassisti, a causa di un fiume d’acqua. Sono tanti gli episodi che non riusciamo tutti a raccontarli, per fortuna è finita.