Fortnite arriva Halloween Incubo 2018 e l’aggiornamento 6.20.

Come di consueto, il codice sorgente di questo update nasconde anche preziose informazioni sui prossimi contenuti in arrivo.

Ci saranno almeno dieci nuove skin, cinque picconi e strumenti di raccolta, nove oggetti tra zaini e deltaplani e almeno sei nuove emote, purtroppo nomi, disponibilità e prezzi non sono ancora noti, probabilmente questi dettagli emergeranno nelle prossime ore quando i dataminer estrapoleranno i dati dal codice sorgente.

La patch 6.20 ha portato in dote tantissime novità e ha dato il via all’evento Halloween 2018 di Fortnite, che andrà avanti per tutto il mese di ottobre con contenuti e ricompense esclusive.