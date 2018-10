Follia al Pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase (Napoli), picchiati medici, guardia giurata e pazienti. Indagini dei carabinieri

05/10/2018 – Choc all’ospedale di Boscotrecase: medici, guardia giurata e familiare di un paziente aggrediti dai parenti di un altro paziente. Follia al pronto soccorso del Sant’Anna: A.D., una 40enne di Torre del Greco, è stata aggredita in corsia mentre assisteva il padre malato. La donna di Torre del Greco aveva accompagnato l’anziano al pronto soccorso di Boscotrecase perché l’uomo era caduto in strada e si era ferito alle mani. Ma proprio mentre attendeva che il genitore venisse medicato, la 40enne è stata improvvisamente assalita dai familiari di un’altra paziente. A.D. è stata colpita con un pugno al petto e alla gola ed è stata scaraventata a terra: ha riportato un trauma contusivo alla parete toracica e un trauma distorsivo alla rachide cervicale con escoriazioni multiple, con prognosi di dieci giorni. Subito dopo aver assalito la donna, gli aggressori hanno picchiato anche i medici e la guardia giurata in servizio al pronto soccorso. Sul caso indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della 40enne di Torre del Greco. (Rassegna stampa – Il Mattino)