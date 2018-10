FLASH MOB CONTROLLI SIMULTANEI DELLA POLFER NELLE STAZIONI CAMPANE, UN ARRESTO

2037 identificati, 1 arresto e 4 denunce questo è il risultato dei controlli predisposti nella giornata di ieri, dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania che ha messo in campo 150 pattuglie impiegate nella vigilanza degli scali ferroviari e 45 a bordo di treni critici regionali ed a lunga percorrenza. Il flash mob, con controlli simultanei nelle principali stazioni della Campania, è stato attuato con la predisposizione di dispositivi di restringimento degli ingressi, grazie ai quali tutti coloro che entrano negli scali ferroviari vengono convogliati verso i varchi presidiati dai poliziotti in uniforme, muniti di palmari e metal detector, che possono così più facilmente individuare e controllare le persone sospette.

Nell’ambito dei controlli all’interno del terminal bus della stazione di Napoli Centrale è stato arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, B. M., cinquantenne algerino pluripregiudicato.

L’uomo, fingendo di dover salire a bordo di un autobus in partenza, si è accodato ad una viaggiatrice in fila e le ha sfilato lo smartphone dallo zaino. La donna, che si è accorta immediatamente della manovra del delinquente, ha lanciato l’allarme ed alcuni viaggiatori presenti si sono lanciati all’inseguimento del ladro. Nel frattempo sono sopraggiunti i poliziotti della Polfer che hanno bloccato l’autore del furto e lo hanno trovato in possesso della refurtiva.

Sottoposto a giudizio con rito direttissimo, è stato condannato a otto mesi di reclusione e 300 euro di multa, con divieto di dimora a Napoli.

