Finale con le stelle per Positano Gourmet a “La Serra” dell’Hotel Le Agavi, Di Costanzo con Luigi Tramontano

Positano, Costiera amalfitana. Un finale con le stelle da non perdere . Venerdì 5 ottobre alle ore 20:30 per la rassegna “Positano Gourmet a cena con le stelle” presso il ristorante “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano si terrà l’ultimo incontro della stagione tra le eccellenze della cucina italiana che vedrà come protagonisti Luigi Tramontano, resident chef, e Nino Di Costanzo , chef del Ristorante Danì Maison Nino Di Costanzo di Ischia

Luigi Tramontano, figlio d’arte e mani d’oro, fu guidato dal papà Antonio ad esperienze formative di rilievo come l’Etoile Accademy. Approdato all’Hotel Le Agavi di Positano in qualità di Executive Chef, ha fatto splendere La Serra di una nuova luce: a novembre 2017, infatti, il ristorante è stato insignito della prestigiosa Stella Michelin, un riconoscimento non inedito per il talento campano. L’obiettivo dello chef è far vivere emozioni uniche, boccone dopo boccone: a partire dalle materie prime, totalmente rinnovate per la creazione di menu gourmet leggeri e salutari.

Lo stile, Chef Nino Di Costanzo, ce l’ha nel sangue: un’eleganza innata, raffinata e di carattere, capace di lasciare il segno. E’ al Danì Maison di Ischia, ristorante tutto suo, che libero da vincoli e costrizioni, ha trovato la possibilità di esprimere pienamente se stesso. Un artista silenzioso che in poco tempo ha assorbito già due stelle Michelin, mentre il baccano di sapori continuava ad avvolgere piatti scatenati nella danza del gusto.

Il menu della serata:

Aperitivo

Parmigiana di melanzane morbida (chef Di Costanzo)

Biscotto salato di arachidi con burro e alici (chef Di Costanzo)

Ricciola affumicata con yogurt di bufala e spugna pan brioche salato alla cannella (chef Tramontano)

Fungo, fungo, fungo (chef Tramontano)

Antipasto

Toast di spigola di amo con tagliatelle di seppie, limone salato e salsa di timo e alici (chef Tramontano)

Primo

Risotto di bufala, lime, scampi e capperi (chef Di Costanzo)

Secondo

Agnello in parmigiana di melanzane, pizza di scarole e lasagnetta di patate (chef Di Costanzo)

Dessert

Sinfonia d’autunno (chef Tramontano)

Il costo della cena, che avrà inizio alle ore 20.30, è di euro 110,00 per persona.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni:

Tel. 089811980 | email: laserra@agavi.it

WhatsApp con nome, cognome ed e-mail al 3317232960

On line —> https://www.leagavi.it/prenota-un-tavolo