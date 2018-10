Festa del Santo Rosario a Positano. Work in Progress… “ANTEPRIMA”

Positano , Costiera amalfitana . Oramai sono trascorsi più di 10 anni da quando la Chiesa del Santo Rosario in Piazza dei Mulini è stata riaperta al culto. Ancora sono impresse nella mente di tutti noi positanesi le immagini di quando la Venerata Statua della Vergine, a seguito di un accurato restauro, ha percorso le vie del paese su di un’auto ricca di addobbi floreali che riprendevano i colori tenui del suo manto e, in processione, è finalmente giunta nella sua “casa”. La gioia, l’emozione e l’entusiasmo che si sono provati in quella giornata è quasi impossibile descriverli a parole, pertanto il comitato festa ogni anno, nonostante i personali impegni, si prodiga con fervore a far rivivere nuovamente quei momenti, unendoci nella preghiera e creare così un clima di festa: una festa che già si percepisce nell’aria e nella partecipazione popolare. Le illuminazioni, curate dalla Ditta Donnarumma, sono state affisse lungo tutto il quartiere e rendono la caratteristica stradina ancora più suggestiva. Quest’anno, inoltre, proprio domenica 7 ottobre ci sarà l’attesissimo Meeting Fiat 500, giunto alla sua decima edizione. Le tanto amate “macchinine” sin dal mattino ci faranno compagnia per l’intera giornata, con i loro colori sgargianti e gli inconfondibili motori . Come già anticipato, dopo la Solenne celebrazione della Messa alle ore 18:30, seguirà la processione: sarà un momento di raccoglimento per dimostrare il nostro affetto e devozione alla Madonna. La processione giungerà fino all’incrocio della Sponda dove sarà possibile ammirare lo spettacolo pirotecnico della Ditta Mansi che dallo specchio del mare della Spiaggia Grande, grazie alla bellezza naturale del nostro paese, con giochi di colore renderà Positano una cartolina vivente e darà all’insieme un tocco di magia. Il tutto sarà poi allietato presso la Piazza dei Racconti dalla “Voce di Positano”, il Maestro Nello Buongiorno, cui seguirà lo spettacolo di Pasquale Palma, volto noto per i suoi divertentissimi sketch nella trasmissione Made in Sud. Ancora una volta non mancheranno le tradizionali pietanze tipiche positanesi, gentilmente offerte da ristoratori e singoli privati.

Auguriamo a tutti di vivere questa festività con lo spirito di chi è realmente legato alla propria tradizione, così che possiamo trascorrere una piacevole domenica e trasmettere la nostra “positaneità” ai graditi ospiti che decideranno di unirsi ai nostri festeggiamenti.