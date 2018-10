Faito grande festa per World Clean up con Positanonews

Vico Equense / Castellammare di Stabia. Domenica 14 ottobre anche Positanonews, il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, presente e sempre vicino al Faito . Oggi tituzioni e associazioni coinvolte in un unico grande progetto di sensibilizzazione al rispetto della natura per la tutela ambientale del Faito l’iniziativa “World Clean up Faito”, improntata sulla pulizia del sottobosco e sulla rimozione di erbacce e rifiuti ad opera delle associazioni operanti sul territorio, col patrocinio dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

A partecipare all’evento le associazioni La Grande Onda, Vico Equense Outdoor Sorrento Coast, Campania Pro Natura, Protezione Verde, Associazione Culturale CompletaMente, Pro Faito Onlus, Protezione Civile Città di Vico Equense, Aps, PrimAurora e Fai Rete

«La rivoluzione continua e coinvolge istituzioni e associazioni in un’iniziativa comune che ci vede tutti uniti sotto lo stesso vessillo, quello della rinascita del Faito. – spiega Tristano Dello Joio, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – Nessuno ha voluto mancare ad un appuntamento che coinvolgerà davvero ogni singola componente del meccanismo di crescita del nostro territorio. La tutela ambientale è una priorità per tutti noi. E siamo convinti che la sensibilizzazione collettiva rappresenti un’arma straordinaria per vincere la barbarie e imprimere un’ulteriore svolta al piano di rilancio del Faito».

E Positanonews da sempre è in prima fila per il Faito e i residenti, che ci conoscono e ci vedono, lo sanno che non rimaniamo a guardare dall’altro lato della tastiera.. Forza Faito..

Su Positanonews TV decine di video per l’evento in antemprima come sempre..