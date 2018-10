ESPUGNATO LO “IACOVONE”: QEHAJAJ PORTA IL SORRENTO AGLI OTTAVI

Con una rete dell’attaccante italo-albanese Sonny Qehajaj, il Sorrento sbanca lo “Iacovone” di Teranto e conquista la qualificazione agli Ottavi di finale in Coppa Italia Serie D. Turnover “spinto” per mister Guarracino che manda in campo ben otto calciatori differenti rispetto alla formazione titolare dell’ultima giornata di campionato, schierando 5 calciatori in età Juniores. Protagonisti tutti di una prestazione superba, di grande attenzione e sacrificio, in uno stadio prestigioso (ma con un terreno di gioco in pessime condizioni) e contro un avversario di tutto rispetto, allenato dall’ex Gigi Panarelli e ambizioso di arrivare in fondo alla competizione tricolore. Il Sorrento imbriglia il Taranto fin dai primi minuti e, per tutta la durata della gara, gli unici pericoli per la porta rossonera arrivano con conclusioni dalla distanza senza creare eccessive preoccupazioni ad un ottimo D’Oriano. Dal limite dell’area anche le conclusioni a rete sorrentine: con Vitale nel primo tempo (destro fuori) e Cifani nella ripresa (tiro forte ma centrale).

L’azione che decide la gara arriva al 74′ da un’invenzione dell’estreno mancino Rizzo, bravissimo a sorprendere il portiere rossoblu con un bel colpo sotto e nell’area piccola è lesto Qehajaj ad

appoggiare di testa in fondo alla rete. Gioia rossonera, sostenuti in questa compelssa trasferta infrasettimanale in notturna da cinque irriducibili tifosi, mentre calo il gelo allo “Iacovone”. Il Taranto le prova tutte per cercare di mantenere in vita la qualificazione ma lo sterile forcing finale non porta i frutti sperati e dopo cinque minuti di recupero è il Sorrento a festeggiare il passaggio al turno successivo. Agli Ottavi, in programma mercoledì 28 Novembre, il

Sorrento affronterà l’Albalonga in trasferta.

/Coppa Italia Serie D – Sedicesimi di finale – Gara 14/

TARANTO – SORRENTO 0-1

RETE: 72′ QEHAJAJ (S)

Sorrento: D’Oriano, Fusco, Rizzo, Ferro (65′ Paradiso), Russo L.,

Guarro, Masi (58′ Todisco), De Rosa, Qehajaj (78′ Costantino), Cifani

(83′ Gargiulo Alf.), Vitale (89′ Esposito L.). A disp.: Munao,

Gargiulo M., Bozzaotre, D’Angolo. All.: Guarracino.

Taranto: Cavalli, Infusino (70′ Squerzanti), Bova, Albanese (77′

Favetta), Araldo (63′ Ferrara), Guadagno, Gori, Oggiano, D’Agostino,

Salatino (56′ Diakite), Ancora (77′ Di Senso). A disp.: Martinese,

Manzo, Massimo, Bonavolontà. All.: Panarelli.

Arbitro: Catanoso Luigi di Reggio Calabria. Assistenti: Rispoli

Michele di Locri e Sciammarella Roberto di Paola.

Ammoniti: Albanese (T), D’Agostino (T), Qehajaj (S).

/AREA COMUNICAZIONE/

/ASD SORRENTO 1945/

/@: comunicazione@fcsorrento.com

facebook/ /[1]

/instagram[2]/

twitter [2]/