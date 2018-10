ESCLUSIVA – Vietri sul Mare, intervista al sindaco Benincasa dopo la reintegra: “Non mi ricandiderò” – VIDEO

A poche settimana dall’annullamento della condanna, torna a parlare il sindaco di Vietri sul Mare, Francesco Benincasa, e lo fa attraverso PositanoNews. Ricordiamo, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna in Appello ad otto mesi ed un anno di interdizione dai pubblici uffici inflitta lo scorso 9 gennaio al primo cittadino nell’ambito del processo sul crollo del costone del Baia Hotel. Scattò la legge Severino e il sindaco venne difatti sospeso dal suo incarico. Dopo l’annullamento, però, Benincasa è tornato a fare il sindaco della città della Ceramica.

“E’ stato un momento di crisi, che difficilmente si riescono a superare. Si ricandiderà? Non posso, non voglio e non lo farò. Chiuderò la mia esperienza amministrativa con i due mandati: se ci fosse stata la possibilità di ricandidarmi non l’avrei fatto”.