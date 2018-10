Mistero sul Viadotto San Marco. L’inizio degli interventi sul Ponte San Marco erano stati annunciati nella giornata di ieri, ma Positanonews ha rilevato tutt’altra situazione. Come è possibile vedere nel video, i veicoli continuano a transitare tranquillamente in ambo i sensi, ed al momento non c’è alcuna traccia di cartelli e controlli, che indicano le disposizioni di percorrenza indicate dalla circolare dell’ANAS.

Ieri sera alle 21.30, sono partiti i lavori con la chiusura al traffico del tratto della SS 145 in entrambe le direzioni, con lo stop al transito dei mezzi previsto soltanto di notte. Infatti solo a partire dalle 6.30 del mattino, il viadotto torna ad essere percorribile con il senso unico. Da domenica 21 ottobre, invece, comincerà il periodo più duro per quanto riguarda il traffico.

A partire dalla chiusura delle 21.30, da quella sera, bisognerà fare i conti con i disagi ininterrottamente fino al 21 dicembre. Durante la giornata, per due mesi, sarà consentito percorrere il viadotto solo ai mezzi che viaggiano in direzione Napoli, mentre chi dovrà raggiungere la penisola sorrentina sarà costretto inevitabilmente attraversare Castellammare. Un dispositivo traffico che concederà un po’ di tregua solo il sabato e la domenica.