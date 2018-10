ESCLUSIVA . IL PRESUNTO AGGRESSORE DI DE STEFANO MICHELANGELO SCANNAPIECO LEADER ANTI RUSPE “SONO STATO IO AD ESSERE AGGREDITO”

Abbiamo sentito in esclusiva oggi il presunto aggressore di Daniele De Stefano Michelangelo Scannapieco leader del Movimento Anti Ruspe che ci tiene a precisare sulle notizie riportate da tutte le testate che la casa non era sottoposta a sequestro “La mia casa non era sottoposta a sequestro e molte cose dette sono state inesatte”.

Ma ci spieghi perchè e come ha aggredito De Stefano “Sono stato io ad essere aggredito – dice a Positanonews . , mentre passava lungo il corso ha detto ora arrivano le ruspe io gli ho risposto dicendo come ti permetti e mi ha dato un pugno nello stomaco, dove mi sono operato da poco, poi dopo sono andato in ospedale”

Ma che è successo “E’ successo che subisco problemi continuamente e la mia famiglia è in ansia, mio figlio non va a scuola da tre giorni per paura di un abbattimento”

Ovviamente approfondiremo la vicenda, al momento prendiamo atto del suo intervento e del fatto che la casa non era sequestrata. Saranno le forze dell’ordine ed il tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ) ad appurare la verità dei fatti.

