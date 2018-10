ESCLUSIVA – Positano, record di presenze ad ottobre: il migliore della storia – VIDEO

E’ il miglior ottobre della storia per numero di presenze a Positano. A dirlo non siamo noi, ma il dirigente coordinatore dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo Positano, il dottor Emilio Lucibello, che abbiamo ascoltato in esclusiva. Ricordiamo che l’Azienda in questione è uno dei venti Enti Turistici Istituzionali cui la Regione Campania affida la promozione turistica del proprio territorio e il servizio di informazione e assistenza delle singole località dove essi hanno sede.

“Non parliamo ancora di dati ufficiali – ha rivelato Lucibello – Ma la sensazione è quella di una stagione intensa come l’anno scorso. La Costiera Amalfitana ha una forza attrattiva che pochi altri posti possono vantare nel mondo. Nel frattempo sono aumentati i posti letto e le possibilità di pacchetti low cost da parte delle compagnie: un insieme di fattori che rende il territorio meta principale di tanti turisti. I numeri sono sempre in crescita e molti alberghi rimarranno aperti fino a novembre inoltrato”.