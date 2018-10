ESCLUSIVA – Positano, ecco la splendida giornalista americana Sarah Trott: “Posto bellissimo” – VIDEO

Ancora tantissimi vip a Positano, nonostante l’estate sia ormai finita. Abbiamo avuto il piacere di incontrare la famosa giornalista statunitense Sarah Trott, in vacanza nella perla della Divina. Sarah è rimasta estasiata dalle bellezze del paese: “In America Positano è molto famosa – ci ha rivelato. E’ un posto molto romantico: l’Italia è il Paese dell’amore”. E come darle torto. Possiamo dire che la presenza di Sarah sia una sorta di simbolo della rinascita del paese dopo le vicende che l’hanno visto coinvolto in questi giorni, in particolare per quanto riguarda le chiusure che hanno creato tantissimi disagi a turisti e abitanti del posto. Nonostante tutto, Positano rimane una delle mete più ambite di questo splendida Nazione.