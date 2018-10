ESCLUSIVA -Piano di Sorrento: L’appello dei cittadini a PositanoNews “Aspettiamo ancora il gas”

Questo pomeriggio in redazione c’è venuto a trovare il signore Vincenzo Apuzzo, residente a Via Gottola, per venire a fare, a nome suo e di tanti altri concittadini, un appello importante: come da lui raccontato, è da più di un anno che ha pagato per avere il servizio del metano dalla NapoletanaGas, ma questi ancora non gli hanno reso il servizio da lui pagato, anzi giocano alla “patata bollente” con il comune; il comune a sua volta accusa la NapoletanaGas del disservizio.

Insomma tra questi battibecchi inutili, sono sempre i cittadini a pagarne le conseguenze.

Noi di PositanoNews ci accodiamo al loro appello e chiamo a chi ne è di dovere di risolvere il problema, non solo al signor Vincenzo, ma a tutti coloro che aspettano il gas, anche perché l’inverno è vicino ed il gas è molto importante soprattutto per il riscaldamento.