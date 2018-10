ESCLUSIVA – Meta, l’ingegner Graziano Maresca candidato sindaco?

L’ingegner Graziano Maresca candidato sindaco a Meta di Sorrento. Non è un’utopia, ma una possibilità concreta. Stanno aumentando nelle ultime settimane, infatti, le pressioni in tal senso verso l’ex capo ufficio Tecnico del Comune di Piano di Sorrento. Dopo le polemiche che l’hanno visto protagonista involontariamente e che l’hanno costretto ad abbandonare il ruolo che ricopriva al Comune di Piano, Maresca risulta tra i papabili candidati al ruolo di sindaco di Meta. “E’ vero, mi hanno fatto questa proposta – ci ha rivelato in esclusiva – Ho parlato anche con lo stesso sindaco Giuseppe Tito, ma per adesso voglio concentrarmi sulla mia professione e sul lavoro di insegnante che sto svolgendo in questo periodo”.