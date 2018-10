ESCLUSIVA – Massa Lubrense, stazione Agip abbandonata a Sant’Agata: perché non farne un parcheggio? -FOTO/VIDEO

Un’occasione sprecata. E’ così che la pensiamo noi di Positanonews, ma è così che la pensano anche tanti abitanti di Sant’Agata sui due Golfi, la maggiore frazione di Massa Lubrense. Quella stazione Agip abbandonata da tanto tempo potrebbe diventare tranquillamente qualcosa di più utile alla popolazione locale, come ad esempio un ampio parcheggio all’aperto.

Noi siamo stati sul posto, per fare un sopralluogo di persona, e abbiamo subito riscontrato negli abitanti un certo malcontento nel vedere una situazione del genere. Come potete vedere dalle foto allegate, già è partita una petizione (firmata da oltre 200 persone) per far sì che questo spazio venga utilizzato in modo intelligente, magari creando un parco pubblico. Una stazione che si trova nel centro di uno dei borghi più affascinanti della Regione, ma probabilmente anche d’Italia, ed è veramente triste trovarsela davanti. Una legge, inoltre, vieterebbe la presenza di stazioni di servizio nei centri abitati…

C’è stata una lunga polemica tra l’ex sindaco Gargiulo e il vice sindaco Giovanna Staiano per quanto riguarda una petizione che cercava la trasformazione della stazione. A tal proposito abbiamo ascoltato in esclusiva il capo gruppo dell’opposizione Lello Staiano: “E’ un’occasione sprecata, si sarebbe potuto chiedere la delocalizzazione della struttura per fare un uso differente della piazza. Magari un parcheggio che avrebbe avuto grossa utilità per gli abitanti”.