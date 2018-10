ESCLUSIVA – Costiera Amalfitana, il Prefetto di Salerno in visita ad Amalfi: in ballo la questione traffico?

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, è in queste ore in visita ad Amalfi. Non è stato ancora ufficializzato il motivo della sua visita in Costiera Amalfitana, ma è probabile che si arrivato per fare il punto sulla questione traffico che sta tenendo sotto scacco la Divina. “Dalle 9 del mattino fino alle 13 transitano centinaia tra minivan e taxi, è una situazione insostenibile”, questo è il commento di un nostro segnalatore.

Che dire, della questione ce ne occupiamo praticamente ogni settimana, nostro malgrado. La situazione traffico ha raggiunto una criticità tale da dover essere assolutamente risolta in modo concreto e rapido: un’altra estate come quella passata non è plausibile per il bene delle migliaia di visitatori e degli abitanti del posto.

Un incontro col Prefetto era stato chiesto da tempo da parte del sindaco di Amalfi, Daniele Milano. E’ probabilmente giunto il momento di trovare una tanto agognata soluzione ad un problema così rilevante. Ricordiamo che Russo ha sostituito Salvatore Malfi ed è entrato in servizio nel luglio scorso.