Amalfi, Costiera Amalfitana. Purtroppo non è facile fare del giornalismo serio e professionale in Costa d’Amalfi. Noi di Positanonews andiamo alla fonte, e abbiamo sentito in esclusiva la preside dell’Istituto “Marini-Gioia”, Solange Sabine Sonia Hutter.

Non c’è stata nessuna rissa, nessun confronto o scontro con la rappresentanza sindacale. L’ambulanza è arrivata per un malore, dovuta ad un problema di salute della preside, che ha accusato un malore a causa della pressione e del forte stress, dovuto anche alla gran mole di lavoro da gestire.

“Già l’anno scorso ho avuto dei piccoli problemi – ci rivela la preside del liceo – purtroppo ho avuto un problema di pressione, ed è intervenuto subito il 118 in maniera professionale. Da qui arrivare a parlare di altre cose, come presunti scontri con rappresentanza sindacale, sono pure fantasie. Il fatto è confermato anche dalla rappresentante sindacale. La verifica della notizia dovrebbe essere alla base del giornalismo serio e professionale.”

