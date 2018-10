In attesa dell’evento che lo vedrà protagonista sabato prossimo, presso la Chiesa della Madonna di Loreto a Campora, lo scrittore Erri De Luca si è cimentato nell’attività di climbing insieme al sindaco di Agerola Luca Mascolo e all’assessore al turismo Tommaso Naclerio.

Lo scrittore era già stato nella zona di Bomerano questa estate per esibirsi al parco Corona e ora ha scelto il sentiero dell’Orrido di Pino, tra Bomerano e San Lazzaro, per passare una giornata indimenticabile: il sentiero in questione, infatti, è un percorso caratteristico per la sua valenza sia storica che geologica. Nella “gola” di Pino, si possono ammirare i ruderi di un antichissimo mulino medievale, nonché le peculiari grotte calcare di Santa Barbara e la Grotta dei Drappi, luoghi che probabilmente diedero ricovero ai briganti dell’epoca.

Negli ultimi tempi ad Agerola si sono diffuse notevolmente attività del genere, in aggiunta ai sentieri tradizionali: il sentiero dell’Orrido di Pino non è l’unico sentiero che offre la possibilità di climbing, in sostanza arrampicata in aree attrezzate e chiodate.