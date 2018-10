DONATI ALLE BIBLIOTECHE DELLA PENISOLA RARI VOLUMI DI CALOGERO TAGLIARENI

In occasione del convegno dedicato al prof CALOGERO TAGLIARENI. IL PROFESSORE E L’UOMO, tenutosi persso la Biblioteca di via delle Rose, sono stati donati alle Biblioteche della Penisola Sorrentina rari volumi editi dal Tagliareni. Dall’incontro è emersa tutta la poliedricità del personaggio, la sua cultura , le sue passioni, la fortuna letteraria. Dopo l’accorato saluto del Sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, oltre che istituzionale, anche e soprattutto umano e culturale, ha preso la parola il Dott Giuseppe Tagliareni figlio di Calogero e motore organizzativo del convegno, che con voce rotta a tratti dall’emozione ha raccontato la scoperta continua di particolari della vita culturale del genitore. Il preside Agostino Aversa ha tracciato il percorso di costruzione del volume sugli ex voto, sviscerando il lavoro preparatorio, tale da non essere una mera elencazione. Il preside Lucio Scibilia ha toccato il lato più umano e personale, parlando di episodi vissuti in prima persona. Antonino De Angelis ha prodotto una serie di documenti inediti relativi al mancato monumento al Generale Sagristani. Lucio Esposito, moderatore e coordinatore dell’UNITRE , ha sottolineato l’importanza dei libri prodotti dal Tagliareni attraverso le citazioni di centinaia e centinai di libri pubblicati fino ai giorni nostri. L’avv Lorenzo Scibilia ha presentato dal suo archivio personale, una serie di documenti a dir poco strabilianti: presidente della Associazione Cattolica, responsabile del Touring Club per la Penisola, sperimentatore ginnico nell’istituto per Ciechi, lettere e rapporti ovunque e con chiunque. Il prof Ferraro, in una visione della cultura a 360°, ha inquadrato e coagulato intorno a questa grande figura, un messaggio ai posteri di ricerca e curiosità instancabile. Oltre che un incontro culturale, possiamo dire con figli Giuseppe, Graziella e Antonietta, erano gioiosamente presenti anche nipoti e pronipoti, nonchè i “figliocci”, persone che con gratitudine hanno beneficiato della persona del prof Tagliareni. L’augurio e il piacere è che questa messe di documenti e racconti confluiscano in una pubblicazione che sappia dar risposta a chi lo incontra, di chi era Calogero Tagliareni.

