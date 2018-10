Vico Equense. L’appuntamento è segnato in agenda: ore 15 a Massaquano, ingresso gratuito, per il big match della settima giornata del girone B di Promozione tra il Vico Equense ed il Procida.

Anche gli ultimi lavori alla struttura sono stati portati a termine: nuove le panchine, tinteggiati i gradoni della tribuna, sistemata la tribuna stampa e poi tanti, tantissimi, altri ritocchi che in tempi brevi sono stati effettuati dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Buonocore con il fattivo impegno dell’assessore allo sport Lucia Vanacore e del presidente del consiglio comunale Massimo Trignano. A loro va il ringraziamento da parte dei dirigenti del club, felici che chi fa calcio a Vico abbia il supporto delle istituzioni.

EQUILIBRIO Felice di “tornare a casa” anche Tommaso Spano, tecnico del Vico che si avvicina ormai alle 100 panchine in campionato alla guida degli azzurro-oro: “È il completamento di un percorso lungo e tortuoso, iniziato personalmente addirittura quattro anni fa. Vedere ora tanto entusiasmo intorno al Vico mi fa sentire ancora più responsabilizzato perché adesso, grazie all’organizzazione che il club si è dato, posso concentrarmi soltanto sul campo con l’obiettivo di far rendere al meglio la squadra.

Veniamo dall’eliminazione in Coppa e dal pari con il Don Guanella, ma siamo tranquilli perché consapevoli del nostro valore. Occorre equilibrio per arrivare al nostro obiettivo. Non ci nascondiamo, ma il campionato è ricco di valori e di insidie. Lo dimostra proprio il livello di una squadra come il Procida, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sarà una partita a carte scoperte, di sicuro spettacolare per chi verrà a vederla e io mi auguro siano in tanti”.