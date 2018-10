Dirette e post Facebook non sono giornalismo, provocano confusione e non sono virali ne professionali. L’allarme inascoltato per chi investe tempo e soldi sui social. Oggi tutti si improvvisano giornalisti o meglio comunciatori, ma spesso si fa una grande confusione, ingenerando confusione anche in chi investe, tempo e denaro, nelle potenzialità solo apparenti, e non incisive, di dirette e post su facebook, che pure noi usiamo.

Intanto precisiamo una cosa , un giornale online è un’azienda con tutti i crismi. Società registrate in Tribunale, una struttura, un’organigramma, una professionalità che non appare ma è sostanziata da un substrato di anni e di figure lavorative, una solidità e un brand consolitato individuabile e individuato, come nel nostro caso, cioè Positanonews.

Sentiamo troppo spesso gente che dice , io tanto investo direttamente su Facebook, pagano soldi per link sponsorizzati, fanno post o se li fanno fare, senza rendersi conto che , nella migliore delle ipotesi, l’investimento, di denaro, ma anche di tempo, non rende quando dovrebbe e , se non continuo e incrementato, quindi ancora con più soldi e tempo, si esaurisce e non rimane consolidato.

A differenza di un giornale il messaggio rimane confuso e perso nei meandri dei social network, facebook e twitter, ma anche altro. Pensate a quanti post vengono fatti ogni giorno e quanti sono sponsorizzati e pensate a come i lettori li vedono, pensate sopratutto ai giovani , che non interagiscono più affatto su Facebook.

Nel suo Mediablog Marco Pratellesi, condirettore dell’Agi, scrive: «Facebook non sta vincendo la battaglia contro le fake news: è sotto gli occhi di tutti. Il sospetto che questa decisione sia anche una resa ci sta tutto». Marco Castelnuovo, sul Corriere, sembra invece convinto che sia una questione di business: «Dal momento in cui le pagine sono state invase da post sponsorizzati, articoli di giornale e pubblicità, gli utenti hanno iniziato a farne un uso passivo: guardano video, leggono articoli, condividono e intervengono meno. Ma il vero valore di Facebook sono gli utenti».

Quindi pensateci , vi affidate direttamente a facebook, e non tramite chi già ha un riferimento editoriale, investendo denaro o il vostro tempo? Vedete i risultati , bene, ma vi rendete conto che questi risultati sono inferiori a quello che avreste potuto ottenere, se li ottenete, e che sono legati molto di più all’effimero di un giornale?

Il giovane Zuckerberg ha intuito che il giornalismo è un mestiere, e non è il mestiere di Facebook. Certo, ha dovuto picchiarci il naso. Prima ha negato, poi ha dovuto ammettere, gli usi impropri della piattaforma durante le elezioni Usa 2016. Poi ha concluso che una valutazione delle notizie è oltre le possibilità di un algoritmo (occorrono donne e uomini, noti in California come human curation). Infine ha capito di non poter sfruttare per sempre il lavoro altrui (quello dei giornalisti): una reazione sarebbe arrivata. Essendo un Giovane Imperatore rapido, Zuckerberg ha giocato d’anticipo. Cerchiamo di dimostrarci altrettanto svegli, nei media.

Crediamo nelle strutture consolidate che riescono a navigare bene nei mari del web, a chi ci metto lavoro e professionalità, struttura, ben vengono gli improvvisati postatori di turno con foto, video e dirette, magari possono essere anche utili per documentare, fatti i debiti filtri, ma la professionalità è un’altra cosa e , sopratutto, investire sul concreto, diretto, sicuramente porterà maggiori risultati . Dopo la viralità effimera del momento , fra l’altro circoscritta agli amici degli amici, mentre un giornale online diventa un punto di riferimento che va oltre i social network, ci si renderà conto che l’efficacia è minore.