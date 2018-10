Diocesi di Teggiano-Policastro. Ieri a Silla Comune di Sassano Convegno e Festeggiamenti in onore di San Gerardo.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) di riferimento a Mons. Antonio De Luca che onora dal Comune di Sanza con vicinanza all’amico don Bernardino Abbadessa Parroco organizzatore in quanto assente per motivi di lavoro.

Quindi ieri 12 settembre 2018 svoltosi il Convegno su religiosità e valori del mondo rurale e la Benedizione dei Semi.

“Religiosità e valori del mondo rurale di ieri per la famiglia e la società di oggi” è il titolo dell’incontro in programma ieri sera con inizio alle ore 19:30 presso la Chiesa Beata Maria Vergine di Pompei a Silla di Sassano. L’evento rientra nelle celebrazioni previste in onore di San Gerardo.

Il convegno è stato preceduto alle ore 19:00 dalla Santa Messa. Sono intervenuti Don Bernardino Abbadessa, Parroco di Silla di Sassano, Tommaso Pellegrino, Sindaco di Sassano e Presidente del PNCVDA-Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, don Fernando Barra, dir. Uff. Beni Culturali Diocesi di Teggiano Policastro e Parroco di Arenabianca, Pasquale Persico, Economista dell’Università degli Studi di Salerno, Peppino Colitti, Storico e Presidente del Centro Studi Vallo di Diano, ed il naturalista Nicola Di Novella. A chiusura del convegno c’è stata la Benedizione dei Semi. Domenica 14 ottobre, poi, alle ore 17:00 sempre a Silla, in occasione della festa di san Gerardo ci sarà la benedizione dei bambini.

Infine dal Nob. Cav. Attilio De Lisa come cattolico cristiano praticante Referente del parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica compreso Curia Diocesana oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate