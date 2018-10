Diario di strada di Giovanni Farzati (tutti a Campomaggiore in bici nella città dell’utopia)

Ciclismo nella città dell’utopia. A Campomaggiore, provincia di Potenza, 14 ottobre, cronoscalata. Con Domenico Barone, Vito Capece e gli amici ciclisti della Basilicata, il GS Lagrav Lecce, DS Giovanni Farzati . Vedi Napoli e poi muori… frase di Goethe, visita anche Campomaggiore, la città dell’utopia che alberga nell’animo di ognuno di noi e che ognuno di noi spera che passi da utopia a realtà. C’è chi sogna la Route 66, chi di vincere il Giro d’Italia e chi di staccare il proprio amico ciclista antipatico, che se la tira manco fosse un Bugno, chi sogna di avere una donna di vent’anni, magari brasiliana, chi vincere al lotto e c’ e chi spera sotto sotto che la moglie se la porti via il vento per almeno due mesi (ahahah). Quindi, omaggio all’utopia che ogni bipede si porta dentro, viaggio per la Basilicata, a Campomaggiore, città dell’utopia. L’occasione, una gara ciclistica che si annuncia con un gran numero di partenti, prima cronoscalata ciclistica di Campomaggiore, il 14 ottobre, per inseguire un sogno a colpi di pedale, vincere la prima cronoscalata di Campomaggiore. Il raduno è alle 7.30-9, Piazza Zanardelli, iscrizione su www.tempogara.it sig. Parulli 3495093044. Perchè Campomaggiore è definita Città dell’utopia? Dal sito www.basilicataturistica.it…”Emozionanti acrobazie, danze aeree, costumi scintillanti, in un’esplosione di colori nell’atmosfera magica e sognante del suggestivo borgo fantasma di Campomaggiore Vecchio, abbandonato in seguito ad una frana nel 1885, danno vita ad un grande spettacolo dalle forti suggestioni oniriche. La trama di questa fiaba storico-filosofica narra di un soldato che, tornato da una guerra inutile, non trova più niente del suo paese perché tutto è stato distrutto da una terribile frana. Ma in una notte magica il protagonista incontra personaggi reali e fantastici che tra visioni immaginifiche e teorie illuministiche trasformano i suoi incubi nel sogno di una Città dell’Utopia. Il risultato: una rappresentazione in cui immagini liriche ed oniriche si fondono in un gioco emozionante”