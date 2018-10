Diario di strada di Giovanni Farzati (Perdifumo, poesie all’assalto anche del calcio in Tv)

Anna Maria Cappuccio, Daniela Marciano, Francesco Bruno, Ferdinando di Muro, Ilaria Peluso. Hanno messo in pratica l’invito di Francesco D’Arminio (poeta, scrittore, regista, autodefinitosi “paesologo” vive a Bisaccia, Av, collabora con il Manifesto e il Fatto Quotidiano). Andate in libreria, comprate un libro di poesie, leggetele ovunque vi capita, ad alta voce. Autori come Giacomo Leopardi, Salvatore Quasimodo, Alda Merini, Stefano Contente, Lucia Gaeta, Rosaria Zizzo, Maurizio Tortora, Marcella Continanza, Silvana Damiano. Perdifumo. Le strade. Il Bar della piazza. La chiesa. La fontana del 1500. Il negozio di alimentari di Silvana De Feo, ogni poeta recita una poesia, Ilaria Peluso, Daniela Marciano, Anna Maria Cappuccio, Francesco Bruno.

Racconta Anna Maria Cappuccio, che con Daniela Marciano ha organizzato l’evento: “Con molto coraggio proviamo a farci ascoltare da un gruppo di giovani intenti a giocare a carte ma ci dicono di aspettare, però alla fine ci rendiamo conto che non sono interessati e allora raggiungiamo la pizzeria di Antonio che ci accoglie con un gran sorriso e addirittura si ferma dalla preparazione che sta facendo delle sue gustose pizze … l’atmosfera giusta, Daniela legge una poesia di Franco D’Arminio, chi ha ideato l’assalto alla poesia in tutta Italia”. “Ci hanno ringraziato i ragazzi della pizzeria” precisa Anna Maria Cappuccio.

“Ci addentriamo nel vicolo che ci porta alle spalle della chiesa, qui incontriamo Giuseppina e altre due amiche a cui fa piacere sentirci declamare e lo ha fatto Ilaria Peluso, infine una foto per ricordare persone e luoghi. Ci siamo avviati alla pizzeria la Ruota” aggiunge ancora Anna Maria Cappuccio. “Nella pizzeria c’era bel po’ di persone intente a guardare accaniti la partita del Napoli, allora ci spostiamo più in là, Daniela a letto una sua poesia. Alla fontana di Camella, si è conclusa di questa bellissima esperienza; un momento di vera intensa poesia”.