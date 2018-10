Diario di strada di Giovanni Farzati (Noivastesi con lo scrittore Pietro Palumbo di Perdifumo)

Pietro Palumbo, poeta, scrittore, drammaturgo, nativo di Perdifumo (nel Cilento) a Vasto dove svolge attività al comando della Polizia Municipale; impegnato nel campo della poesia, della letteratura, nel teatro dialettale, nelle composizioni drammatiche, con consensi e premi; suo il libro “La Piazzetta racconta – Antologia di Commedie in dialetto Perdifumese”; (ed.Cannarsa del giugno 2015). (HS)

Giuseppe Catania su noivastesi.blogspot.com – Il libro, la Piazzetta racconta… è un appassionato excursus sulle vicende che hanno caratterizzato la vita, le tradizioni, la cultura, la storia, la gente legata agli usi ed ai costumi, l’architettura degli edifici storici di Perdifumo “il paese dei mulini ad acqua” sin dal 1500 sotto il governo di Federico re di Sicilia. Il volume di Pietro Palumbo comprende due commedie (entrambe di due atti ):”Pecchè chìangi Prucené ?” e “Chjiacchiare ré pajisi…”, oltre a 17 componimenti poetici,in lingua e in dialetto Perdifumese-cilentano, che tratteggiano taluni personaggi tipici del luogo le tradizioni popolari, momenti che richiamano alla memoria, ora lieti ora tragici che hanno coinvolto la gente in un paese così ricco di tesori anche spirituali che Pietro Palumbo sa offrire alla lettura di quanti sono appassionati sulla esistenza di un popolo dignitoso, ossequioso del suo passato, nella proiezione di un avvenire che l’Autore ha saputo magistralmente rievocare. “La Piazzetta racconta” di Pietro Palumbo vuole anche costituire una pietra miliare che, certamente, altri appassionati della cultura del proprio paese, potranno prendere come avvio di un percorso costellato da tanti avvenimenti legati alla gente, alla generosa esistenza di quanti amano il proprio paese, come Pietro Palumbo, intenzionati a proiettare sul palcoscenico della cultura e della letteratura italiana.