Derby amaro per il Sorrento, ko con il Savoia

I costieri vanno in vantaggio ma poi si fanno ribaltare ma alla fine non riescono ad impattare

Redazione – Derby amaro per il Sorrento che nella trasferta al ‘Giraud’ va ko contro li Savoia che lo ribalta, dapprima pareggia e poi sigla la rete della vittoria che i rossoneri cercano di impattarla ma non ci riescono.

Una gara sentita da entrambe ed un derby dal sapore antico che ritorno dopo un po’ di anni (se non erriamo manca dal campionato Interregionale 1989/90, andata 0-0 a Sorrento ed al ritorno 2-1) e che mette sul manto sintetico del’ Giraud’ tutte le emozioni tra due squadre che vogliono essere tra le protagoniste della stagione.

L’incontro si rivela fino al 96’ vivace, grintoso e spigoloso, con il fallo tattico che in qualche caso fa sempre bene, i costieri che vogliono portare via un risultato utile, mentre il Savoia tra le mura amiche vuole la prima vittoria del campionato.

Savoia che subito ha un angolo a favore che viene battuto male favorendo la veloce ripartenza dei costieri che con De Angelis, ma su fa recuperare da Gatto che mette la sfera in corner al 5’, poi i biancoscudati macinano ancora qualche azione pericolosa. Rekik al 9’ approfitta di un errore difensivo costiero ma solo davanti a Leone spreca chiudendo l’angolo con il sinistro, poi al 14’ una punizione battuta da Liccardo finisce di poco sopra la traversa. Il sonnacchioso Sorrento da la zampata che apre le danze al 24’, con De Angelis che lavora una buona sfera e con un rasoterra innesca Gargiulo che anticipa Poziello ed insacca. I costieri vanno vicini al raddoppio dopo quattro primi con una punizione di De Angelis che è di poco larga vicino al palo, ma gli oplontini iniziano a battere cassa ed in due occasioni fanno vedere qualche sorcio rosso alla difesa ospite: 36’ Esposito nello stretto imbecca Alvino che si libera di un avversario e mette in azione Del Sorbo la cui palla è messa in angolo, al 39’ in area sorrentina c’è un batti e ribatti con Rekik che solo davanti all’estremo rossonero manda fuori. Centoventi secondi dopo da circa trenta metri Paradisone prova la rete della domenica, ma la palla si spegne di poco oltre la trasversale. Invece quella al 44’ della rovesciata di Del Sorbo in rete, dopo una palla messa in area dalla sinistra da Alvino che viene respinta da Leone che così risponde a quella subitanea di Rekik, ma non può nulla su Del Sorbo che chiude la prima frazione.

La seconda vede sempre una partita viva ma con poche emozioni, al 3’ i rossoneri provano a portarsi in vantaggio ma spreca Bozzaotre che dopo essere stato favorito da una carambola, a tu per tu con Savini manda al lato il suo pallonetto.

Risponde il Savoia al 5’ con un rasoterra rimpallato di Ausiello che è preda dell’estremo costiero, che poi al 13’ deve volare all’incrocio per sventare la bordata da trenta metri di Gatto e mettere la palla oltre la traversa. Ma al 29’ non può nulla sul raddoppio ravvicinato di Alvino che di destro mette la sfera nell’angolino alto. Il Sorrento nei minuti finali va alla ricerca disperata del pareggio al 43’ con Gargiulo che viene fermato in due tempi da un uscita a valanga di Savini che salva il risultato per i suoi.

Intanto mercoledì 10 ottobre i rossoneri sono impegnati in coppa a Taranto per i 16simi di finali e non sarà una gara facile, ma già da lunedì si pensa a questa partita cercando di rialzare la testa dopo una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca. Poi da giovedì rimboccandosi le maniche al campo Italia, si penserà alla gara interna domenicale contro la Fidelis Andria che viene dalla vittoria interna contro i Granata 1924

CAMPIONATO SERIE D 2018/19 – GIRONE H – 4^ GIORNATA

SAVOIA – SORRENTO 2-1

Goals: pt – 24’ Gargiulo (SO), 44’ Del sorbo (SA); 29’st Alvino (SA).

SAVOIA: Savini, Nives, Esposito, Ausiello (44’st Guastamacchia), Cacace, Poziello, Alvino (40’st Ruci), Liccardo (20’st Ortiz), Del Sorbo (34’st Tedesco), Gatto, Rekik (19’st Stellato).

A disp: Riccio, Marino, Felici, Pisani. Allen: Luigi Squillante.

SORRENTO : Leone, Russo V (27’ Russo L), Rizzo, Todisco, Fusco, Guarro, Di Prisco (13’pt Bozzaotre; 34’st Cifani), Paradiso (8’st De Rosa), Gargiulo, De Angelis (17’st Qehajaj), Costantino.

A disp: Munao, Di Gregorio, Masi, Vitale. Allen: Antonio Guarracino.

Arbitro: Marco Gullotta di Siracusa.

Assistenti: Marco Cerilli e Matteo Pressato di Latina.

Ammoniti: pt – 19’ Russo V (S), 20’ Esposito (SA), 30’ Cacace (SA), 32’ Rizzo (SO); 9’st De Angelis (SO).

Note: giornata variabile, 24°; erba sintetica buona, spettatori 2200 circa (100 circa da Sorrento)

Angoli: 5-1. Recupero: 2′ pt, 6′ st.

GISPA