DEBACLE PAGANESE, IL CATANZARO PASSA CON UNA QUATERNA

Ennesima sconfitta della Paganese che al “Torre” vede dilagare il Catanzaro con un pesante 0-4.

Dopo una prima frazione nella quale gli azzurrostellati, ad eccezione del gol siglato dal Giannone, sono riusciti a tenere botta agli ospiti, si è assistiti ad una ripresa senza storie. Al 52′ il Catanzaro è andato in gol con un colpo di testa di Riggio, al 66′, su un appoggio sbagliato dalla mediana, De Risio ne approfitta e dal limite dell’area di rigore batte Galli con un bel tiro rasoterra. Tre minuti più tardi arriva il gol del poker calabrese; su un nuovo errore della retroguardia azzurrostellata D’Ursi sigla il gol del definitivo 0-4. Situazione sempre più difficile per l’undici di Fusco inchiodato in penultima posizione con 1 solo punto all’attivo. Martedì prossimo la Paganese sarà di scena a Monopoli in notturna. PAGANESE – CATANZARO 0-4

MARCATORI: pt 13′ Giannone; st 7′ Riggio, st 21′ De Risio, st 24′ D’Ursi

PAGANESE (3-5-2): Galli; Tazza, Piana (32′ st Gargiulo), Acampora; Carotenuto, Gaeta (23′ st Gori), Sapone (36′ st Amadio), Nacci, Della Corte; Parigi (23′ st Cappiello), Alberti (36′ st Longo). A disp.: Cappa, Santopadre, Buonocore, Garofalo, Della Morte. All.: Fusco

CATANZARO (3-4-3): Elezaj; Celiento, Riggio, Figliomeni; Statella, Maita, De Risio (25′ st Nicoletti), Favalli (25′ st Eklu); Giannone (20′ st Kanoute), Ciccone (20′ st D’Ursi), Fischnaller (29′ st Posocco). A disp.: Golubovic, Mittica, Alvaro, Signorini, Nikolopoulos, Repossi. All.: Auteri

ARBITRO: Clerico di Torino (Perrotti-Severino)

NOTE: spettatori 700 circa. Ammoniti: Piana, Maita, Celiento. Angoli 1-7. Recupero pt 2′, st 5′

TVOGGISALERNOSPORT