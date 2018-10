DATI ISTAT: Sulle strade quelli del Sud fanno meno incidenti

A livello complessivo, quindi nazionale, le statistiche sono in un certo senso preoccupanti in quanto stanno aumentando i decessi sulle strade dove, secondo i dati ISTAT raccolti nel 2017, si è registrata una percentuale di decessi maggiore rispetto a quella dell’anno precedente (+2,9%), soprattutto per i motociclisti (+11,9%) e per i pedoni (+5,3%). In calo invece i ciclisti (-7,6%). La notizia è che al Sud, invece, in controtendenza, registriamo un buon andamento tenendo conto anche del numero di veicoli effettivamente circolanti. Dunque, quelli del Sud, fanno meno incidenti rispetto a quelli del Nord. Pensiamo che qui al Sud sia sempre una catastrofe in tutto e per tutto ma evidentemente, almeno a volte, ci sbagliamo. Probabilmente è soltanto la percezione distorta della realtà che alcune volte abbiamo. Di sicuro non possiamo dire che tutto funzioni a meraviglia qui al Sud, perchè diremmo una balla colossale, ma forse non è nemmeno tutto da buttare se ci ritroviamo Bolzano, con il più alto numero di incidenti e Napoli, con il minor numero; considerando, quindi, la testa e la coda. Il numero di incidenti rilevati a Salerno e provincia, in base ai veicoli in circolazione, risulta essere di “2,75” ogni 1000 veicoli.