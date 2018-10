‘Cuochi e dintorni’ con lo chef Tommaso De Rosa Su Alice Tv… i piatti, i profumi e bellezze delle costiera sorrentina

“Cuochi e dintorni” su Alice TV, il programma a cui prenderà parte anche lo chef internazionale Tommaso De Rosa.

Lo chef Tommaso De Rosa, docente di enogastronomia dell’istituto alberghiero “F. de Gennaro” di Vico Equense ma in giro per il mondo come Ambasciatore della buona cultura gastronomica italiana, sarà protagonista del programma televisivo in compagnia della conduttrice Francesca Romana Barberini.

Nei piatti che realizzerà si parlerà dei prodotti tipici della penisola sorrentina, in particolare di Vico Equense, che ormai lo ha adottato da circa 20 anni, e della buonissima pasta di Gragnano. Il programma sarà visibile sul canale 221 del digitale terrestre. Inoltre De Rosa anticipa i prossimi impegni internazionali con i “corsi di cucina” in giro per il mondo.