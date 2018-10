CREMONESE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

4-3-3 per la Cremonese, 3-5-2 per la Salernitana. Gli allenatori delle due squadre andranno avanti all’insegna della continuità rispetto alle ultime uscite e, di conseguenza, confermeranno innanzitutto lo spartito tattico adottato nelle scorse gare.

I grigiorossi, quarti in classifica con 10 punti all’attivo (frutto di 2 vittorie e 4 pareggi) giocheranno in casa e, inevitabilmente, saranno portati a fare la partita, sfruttando le corsie esterne e le doti realizzative di Paulinho.

La Salernitana cercherà di contenere le sfuriate dei lombardi, andrà a raddoppiare sulle ali avversarie e tenterà di colpire in ripartenza. In base a queste necessità, le scelte di formazione di mister Colantuono sembrano in una direzione precisa: nonostante l’ottima prova fornita col Verona, Odjer dovrebbe cedere nuovamente il posto in mediana ad Akpa Akpro, mentre solo in extremis si deciderà il ballottaggio in avanti per quanto riguarda il partner di Jallow. I granata giocheranno con Micai in porta; Mantovani, Schiavi e Gigliotti in difesa; Casasola e Vitale sulle fasce; Akpa Akpro, Di Tacchio e Castiglia a centrocampo; Djuric (o Vuletich) e Jallow in attacco. Tornano tra i convocati Perticone ed Anderson, ma dovrebbero partire tra le riserve. Out Andrè Anderson.

La Cremonese risponderà con Radunovic tra i pali; in difesa Mogos, Terranova, Claiton e Renzetti; Croce è in vantaggio su Castagnetti per giocare con, Arini ed uno tra Greco ed Emmers in mediana; Carretta, Paulinho e Castrovilli in avanti. Sembra destinato alla panchina l’ex granata Perrulli. Ancora out l’altro ex granata Piccoli, che si aggregherà al gruppo durante la sosta dopo problemi muscolari, e Montalto, reduce da un infortunio ad una caviglia.