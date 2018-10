Costiera Amalfitana: Valentina Scannapieco porta la Costa d’Amalfi nel suo nuovo libro ” Ricette della buonanotte”

La “cucina a fumetti” di Valentina Scannapieco arriva in libreria e racconta una magica favola tra ricette disegnate e fotografate, in compagnia del suo fedele volpino, alla scoperta del “planetario alimentare” e delle “costellazioni di ingredienti di stagione”.

Nel libro si parla anche della Costa d’Amalfi, terra d’origine e luogo d’ispirazione artistica. Valentina, infatti, narra anche di sfusati amalfitani, contadini volanti e ricette della tradizione.

Non si è mai troppo grandi per dire di no a una coccola a fine giornata. Ai bambini di tutte le età (quelli che lo sono anagraficamente ma anche gli adulti che hanno ancora viva nel cuore la loro fanciullezza) è rivolto “Ricette della buonanotte”, il primo libro di Valentina Scannapieco, edito da iFood, già acquistabile su Amazon e in uscita nazionale nelle librerie a novembre.

Un ricettario illustrato che è anche una fiaba della buonanotte: il libro perfetto per trascorrere dei momenti speciali con i propri bambini realizzando “magie” in cucina.

Valentina, illustratrice per varie riviste, editor e food writer per webzine italiani, ha fondato 4 anni fa il blog Occhi Ovunque, il cui nome deriva da quello del suo cagnolino, un volpino a pelo raso, compagno fedele dell’autrice.

“Il desiderio di scrivere un libro è nato ben prima di aprire il blog. Giocare con le parole è per me un’esigenza, adoro raccontare i dettagli a cuore aperto. Così, ho abbinato a ogni ricetta racconti e dialoghi che facciano posare occhi e spirito sulle piccole cose che silenziosamente ci passano accanto in questa vita troppo frettolosa.” afferma Valentina Scannapieco, autrice del libro.

Le domande e i dialoghi segreti tra Valentina e Occhi Ovunque indagano con delicatezza diversi stati d’animo, suggerendo come affrontare sentimenti negativi come paura e delusione, e promuovono valori come generosità, verità e attenzione verso gli altri, ingredienti fondamentali per mantenere sempre la pace nel proprio cuore.