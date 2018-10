Un’altra giornata infernale in Costiera Amalfitana per quanto riguarda la questione traffico. Questa volta dobbiamo segnalare disagi a Conca dei Marini dove, a causa di un numero elevato di pullman, la situazione è davvero complicata. Non solo a causa dei bus che sono parcheggiati nella zona della Grotta dello Smeraldo, la splendida cavità che prende il nome dalle tonalità smeraldine che assume l’acqua per via della luce solare filtrata attraverso una fenditura sottomarina che la collega all’esterno col mare aperto, la quale attira tantissimi visitatori ogni giorno, ma anche a causa dei pullman che circolano.

Una situazione sempre più tragica, che quest’autunno sembra aver raggiunto un livello di estrema criticità. Speriamo che una soluzione possa essere trovata al più presto.