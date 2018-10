La Costiera Amalfitana in queste ore è flagellata dal vento forte e il maltempo. Le coste stanno subendo violente mareggiate, con danni sparsi che si contano in prossimità degli accessi portuali. Disagi si stanno vivendo anche sulle strade. Il tutto come annunciato dal bollettino meteo della Protezione Civile Regione Campania.