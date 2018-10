Costiera Amalfitana, blitz della Guardia di Finanza: 33 lavoratori in nero tra Cetara, Vietri sul Mare, Minori e Maiori

Maxi operazione della guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni in Costiera Amalfitana. Controlli serrati delle Fiamme Gialle hanno permesso di scovare ben 33 lavoratori a nero tra i comuni di Cetara, Vietri sul Mare, Minori e Maiori. Oltre ai comuni in questioni, l’operazione ha visto coinvolto anche il comune di Cava de’ Tirreni. I controlli in questione si sono concentrati presso alcune attività commerciali, prevalentemente ristoranti. Sono stati una cinquantina i lavoratori identificati e controllati, la maggior parte parcheggiatori e camerieri, e di questi 33 sono risultati non in regola. Violate, quindi, le leggi in materia di impiego del personale, di assistenza previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza.

Come riporta Salerno Today, uno di questi è stato sorpreso a servire ai tavoli di un noto ristorante di Cava de’ Tirreni pur beneficiando dell’indennità di disoccupazione. I rappresentanti legali delle società sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno: si parla di sanzioni per oltre 100 mila euro. Tre di queste società potrebbero essere sospese.