Costiera Amalfitana. Allerta meteo per temporali, dalle 14 criticità

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano eccezion fatta per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Dal primo pomeriggio e almeno fino alle 14 di domani, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche intensi. Uno scenario che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Attenzione particolare va prestata anche alle zone interessate dagli incendi degli ultimi giorni.

La Protezione civile regionale raccomanda alle Autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare è alle fulminazioni.