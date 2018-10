Costa d’Amalfi, la Pubblica Assistenza “I Colibrì” festeggia un anno di attività al servizio per il territorio

La “Pubblica Assistenza I COLIBRI’ – Costa d’Amalfi”, il prossimo 6 ottobre, alle 18.00, festeggerà il primo anno di attività. I volontari presenteranno l’associazione, illustreranno le attività svolte ed esporranno i progetti futuri. Nel corso della serata, verrà benedetto il mezzo di soccorso acquisito grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione dei tanti che hanno supportato le iniziative del gruppo; Centrale sarà la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore semiautomatico donato a “I Colibrì” dall’associazione “Inner Wheel” sezione Costiera Amalfitana La festa continuerà con un buffet offerto dall’Associazione accompagnato da un gruppo musicale Ma chi sono “I Colibrì”? L’associazione nasce dall’idea, ma soprattutto dall’esigenza, sempre più palese, di raggruppare le risorse umane presenti sul territorio, al fine di creare un insieme di forze in grado di formare e informare in tempo di pace per essere pronti, in tempo di emergenza, a fronteggiare le tante criticità che il nostro splendido ma delicato territorio ci presenta periodicamente. L’obiettivo è quello di portare assistenza alle fasce più deboli della popolazione e limitare i danni in caso di calamità garantendo, quanto più è possibile, la sicurezza di tutti. L’associazione oggi conta oltre 30 volontari, tutti opportunamente formati e pronti ad intervenire. La maggior parte di essi vanta una lunga e collaudata esperienza, soprattutto nel settore della protezione civile, avendo partecipato a numerose emergenze anche di carattere nazionale. Alcuni volontari de “I Colibrì” sono stati tra i primi ad intervenire in occasione del terremoto di Amatrice e a garantire la presenza costante nel corso dell’intero periodo di emergenza. Ma tantissime sono le attività che quotidianamente, solo in questo primo anno, i volontari hanno svolto; partendo dagli interventi nel corso dell’emergenza neve dello scorso inverno fino agli incendi degli ultimi giorni,passando per il supporto alle emergenze relative agli smottamenti come quelli del Valico di Chiunzi. Ma “I Colibrì” non sono solo emergenza; numerosi sono stati i trasporti di persone con problemi di deambulazione soprattutto dalle zone alte della nostra Costiera; le assistenze alle manifestazioni per garantirne la sicurezza come, ad esempio, il Ravello Festival, il gran Carnevale Maiorese, le feste patronali di Cetara, Atrani, Tramonti,Torello, per arrivare al pellegrinaggio di S.Gerardo a Caposele; i campi scuola che hanno viste decine di ragazzi formarsi sui temi ambientali e di tutela del territorio e delle persone; giornate ecologiche con la pulizia di strade e sentieri; informazione alla popolazione e attività di prevenzione dei rischi. Complessivamente 119 servizi effettuati per complessive 527 ore di lavoro da moltiplicare per i volontari impiegati Numeri che, da soli, rappresentano un’associazione che, in un solo anno, è diventata centrale nel panorama Costiero negli ambiti di competenza e punto di riferimento per tanti cittadini.

