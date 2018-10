i convocati da Colantuono per CROTONE. C’è D. Anderson

L’ex centrocampista del Tolosa Akpa Akpro, complice un problema muscolare ha dato forfait nel corso dell’allenamento di questa mattina al centro sportivo “Ultimo Minuto” prima della pausa pranzo e la successiva partenza per Crotone. Colantuono si era affidato al forte mediano per formare in coppia con Di Tacchio, una diga impenetrabile in mezzo al campo. Ed, invece, l’assenza forzata costringe il tecnico di Anzio a dover rivedere, probabilmente, anche l’assetto di gioco. Colantuono, infatti ha due opzioni possibili: aggiungere un terzo centrocampista (castiglia o Palumbo con il primo favorito) oppure confermare il 3-4-1-2 con Mazzarani che in questo caso sarebbe schierato nuovamente alle spalle della coppia composta da Bocalon(preferito all’ex Djuric) e Jalow