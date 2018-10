Condé Nast premia la Campania: nove hotel nella top 20. Della Costiera sono sei

Per la prima volta Condé Nast Traveller sceglie e premia le migliori strutture italiane. Tutti sanno che cosa rende buono un hotel: il servizio impeccabile, la qualità del cibo, l’eleganza degli arredamenti, il fascino delle architetture… Ma per noi di Condé Nast Traveller un buon hotel è qualcosa ancora più denso di significato: è il posto che voi, i nostri lettori, state cercando per i vostri viaggi. Deve avere qualche cosa in più. Per questo abbiamo chiesto a una giuria selezionata di frequent flyer e trend setter di aiutarci a stilare le classifiche degli hotel e dei golf resort, e al miglior sommelier del mondo di compilare quella dei wine travel. Fidatevi di loro e di noi.

La «Readers’ Choice Awards 2018», ovvero la scelta dei lettori con cui si assegnano i premi 2018, è andata in Campania a due strutture di Positano, altrettante a Ravello e Capri e una rispettivamente di Amalfi, Conca dei Marini e Sorrento. Il primo albergo campano dopo il podio è Belmond Hotel Caruso , che figura quarto con un punteggio di 98.21.

La struttura extra lusso di Ravello, in cui hanno alloggiato quest’estate diversi personaggi famosi tra i quali Justin Bieber, si è collocata alle spalle del Belmond Hotel Splendido & Belmond Splendido MarePortofino primo con 98.7; Hotel Il Pellicano Porto Ercole, in toscana, secondo con 98.57; Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione a Siena, terzo con 98.57.