Conca dei Marini, servizio navetta gratuito per la commemorazione dei defunti. Ecco gli orari

In occasione della commemorazione dei defunti, per i giorni 1 e 2 novembre, il Comune di Conca dei Marini ha messo a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto pubblico locale, in modo da consentire a tutti di raggiungere agevolmente il cimitero comunale. Le navette partiranno dal bivio di Tovere, dalle 9 alle 12 di mattina, ed alle 15.30 e 16.30 di pomeriggio. Gli orari di rientro sono previsti dalla salita di San Pancrazio dalle 9.30 alle 11.30, con l’ultima corsa mattutina in partenza dal distributore della Q8 alle 12.30. Nel pomeriggio il ritorno dal cimitero ci sarà invece alle 15 ed alle 16 (salita San Pancrazio), mentre l’ultima corsa dal distributore Q8 è previsto per le 17. Qui sotto riportiamo la tabella con gli orari e le corrispettive fermate.