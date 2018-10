Conca dei Marini è tra i cinque posti d’Italia più belli secondo “Forbes”

Conca dei Marini è tra i cinque posti più belli d’Italia secondo la rivista americana “Forbes”. L’autrice di questa speciale selezione è Catherine Sabino, esperta di viaggi, che include il borgo costiero tra le località sconosciute del Bel Paese, che possono essere considerate tra le mete per sfuggire alla routine giornaliera.

Tra Stresa, sul Lago Maggiore, Aosta, Urbino e Asolo (a circa un’ora d’auto da Venezia), non manca la Costiera Amalfitana, e la collaboratrice della rivista economica, incorona il caratteristico paese vicino ad Amalfi. “Conca dei Marini ha attratto nel corso degli anni grandi nomi del jet set internazionale come Coco Chanel, Jacqueline Kennedy, Aristotele Onassis e Gianni Agnelli che si sono recati nello splendido borgo per godere della bellezza della Costiera Amalfitana lontano dalla folla“. Nonostante gli anni Sessanta siano passati, Conca è ancora un’esca per le celebrità che soggiornano la Monastero Santa Rosa Hotel&Spa. “Se Capri ha la sua famosa Grotta Azzurra, Conca ha la Grotta dello Smeraldo, oltre una bellissima spiaggia, protetta da ripide scogliere e fronteggiante profondi mari blu-verdi”.