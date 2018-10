Nuovo componente per la grande famiglia dell’ASD Vico Equense 1958. Domenica si giocherà in casa a Massaquano a porte aperte contro il Procida

Vico Equense. La grande famiglia del Vico Equense 1958 si arricchisce di un nuovo componente, che ha scelto di vestire la maglia azzurro–oro proprio perché si è sentito a casa: si tratta dell’attaccante Vincenzo Varriale, 36 anni appena compiuti, che dopo 486 presenze tra C-1, C-2 e D e la bellezza di 148 reti in carriera, ha accettato con entusiasmo il progetto del Vico Equense.

“Ho deciso di smettere con un certo tipo di calcio – spiega Varriale -, ragion per cui ho declinato una lunga serie di offerte che mi sono arrivate dalla Serie D e dall’Eccellenza, nella quale per altro non ho mai giocato. Qui, invece, sono vicino a casa, alla mia famiglia ed ho la possibilità di divertirmi insieme a questo gruppo di lavoro che è davvero splendido. Spero e sono convinto di tornare utile alla causa del Vico”.

Sarà certamente così visto anche lo stato di forma: Varriale infatti si è presentato già in condizioni interessanti. Del resto, negli ultimi anni ha sempre giocato tanto: 30 presenze ad Aversa nella passata stagione, altrettante alla Turris due anni fa e 36 gettoni con la Cavese nel 2015-2016. Insomma, per lui davvero l’età è solo una questione anagrafica ed il gol inseparabile compagno di viaggio (otto volte in carriera è andato in doppia cifra).

FERMENTO Adesso starà a mister Spano decidere se convocarlo già per la partita con il Procida per la quale c’è grande fermento a Vico. Ieri a Massaquano sono proseguiti i lavori per mettere la struttura in condizione di aprire le porte ai tifosi per il Big match contro gli isolani. Tanti gli interventi già terminati nella zona degli spogliatoi, ridipinti inoltre i gradoni della tribuna e posizionati i nuovi cartelloni pubblicitari: il maquillage procede complice anche la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, presente in questi giorni allo stadio con diverse figure di spicco della giunta del sindaco Andrea Buonocore.

Finalmente si torna a casa, finalmente a porte aperte. Il big match con il Procida coincide con la prima partita a Massaquano con il sostegno del pubblico. Domenica 21 ottobre ore 15 vi aspettiamo numerosi: INGRESSO GRATUITO. #ILoVico