Colpo di scena Housing Sant’Agnello: l’Ing. Elefante commenta “Marzuillo mi ha chiesto come entrare in housing senza aver partecipato al bando”

Colpo di scena a Sant’Agnello!

Solo 12 ore è stato diffuso un comunicato su facebook dall’Avv. Eugenio Marzuillo, ex candidato della lista ORA X e noto delfino del politico sorrentino Rosario Fiorentino, nel quale lo stesso Marzuillo dichiarava:

“Il sottoscritto quale responsabile e referente dell’ associazione cittadini contro le mafie per il comune di sant’ agnello a seguito di nomina avuta in data odierna, chiede, in riferimento all’ housing sociale, agli organi competenti la formazione di una commissione di inchiesta, al fine di valutare la conformità dei lavori eseguiti al progetto, la stessa dovrà esprimere parere entro 30 giorni.”

e ancora:

“Vorrei fare una precisazione: non ho nulla contro housing sociale se fatta in modo corretto, soprattutto nel rispetto di coloro che hanno i requisiti e che meritatamente hanno avuto accesso alla stessa. Mi sembrava doveroso fare questa precisazione nel rispetto di chi ha agito in totale buona fede e merita. Saluti”

Questa sera il colpo di scena, nella bacheca del famoso blogger carottese Johnny Pollio, è diramato dall’Ing. Antonio Elefante, patron dell’housing, che così commenta la notizia diramata da Marzuillo:

“Ma Marzuillo s’ lo stesso avvocato che non più di due settimane fa mi chiedeva un sistema di come entrare in housing senza aver partecipato al bando ?”

Incredibile dichiarazione che apre la pista a diversi retroscena.

Secondo Elefante, Marzuillo avrebbe tentato di acquistare casa nel contestato complesso residenziale, senza però aver partecipato al bando per l’assegnazione degli alloggi.

Ai posteri l’ardua sentenza.