Circumvesuviana, test tecnici sui treni ristrutturati

Il “nuovo” convoglio della Circumvesuviana, oggetto di recenti ristrutturazioni, è in fase di pre-rodaggio. Infatti è un po’ di giorni che il treno, che è stato sottoposto a revamping, sta macinando chilometri sui binari, carichi di sacchi di sabbia e con a bordo tecnici, che rilevano i test. Il personale specializzato dell’Eav è chiamato durante questi lavori, ad individuare eventuali criticità: l’ultimazione di questa fase consentirà di apportare nuovi accorgimenti, prima di partire con il rodaggio.

Serviranno ancora dei mesi per vedere i nuovi convogli in opera, quindi i passeggeri dovranno attendere il 2019. L’Eav deve ottemperare tutte le prescrizioni dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, ndr), prima dell’entrata in servizio del convoglio, omologando il mezzo secondo i parametri richiesti dall’organo periferico del ministero dei Trasporti. L’officina di Ponticelli, al momento, sta lavorando su altri due treni oggetto di revamping, che è stato effettuato da aziende di Lipsia e Caserta: sono 37 i treni sottoposti a ristrutturazione.