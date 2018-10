Circumvesuviana: Atti osceni davanti a due turiste, multa da 10mila euro

Lo scorso 6 luglio, due turiste in viaggio nella circumvesuviana, hanno assistito ad un episodio che le ha veramente scoccate, un uomo, difronte a loro,si toccava le parti intime guardandole con insistenza, l’assurda vicenda è continuata nella stazione di Napoli Piazza Garibaldi, dove l’uomo le aveva seguite continuando nel suo fare osceno.

Le donne appena scese dal treno si sono presentate presso gli uffici del compartimento Polfer di Napoli Centrale, per denunciare che un uomo.

Le giovani donne sono state in grado di fornire una descrizione accurata dell’uomo, mostrando ai poliziotti alcune foto che erano riuscite a scattargli. Nei giorni successivi, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer, sulla base delle indicazioni ricevute, si metteva sulle tracce della persona ritenuta responsabile dei fatti, riuscendo a rintracciare l’uomo, che veniva sottoposto a fermo per identificazione ed ai rilievi foto dattiloscopici. Immediatamente si procedeva ad invitare le ragazze presso il commissariato territorialmente competente, dove le stesse effettuavano una individuazione fotografica riconoscendo il fermato quale autore degli atti osceni. Nei giorni scorsi è stato notificato al quarantaquattrenne napoletano un verbale di diecimila euro, in seguito all’accertamento ed alla contestazione della violazione amministrativa prevista dall’art.

527 C.P., come modificato ai sensi del D. Lgs.