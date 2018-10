CILENTO Lutto cittadino a Roccadaspide (Salerno) per i funerali dei due 18enni morti in un incidente stradale sulla Statale degli Alburni, uno di loro aveva da poco festeggiato il compleanno

27/10/2018 – Roccadaspide piange per la prematura scomparsa di due ragazzi di appena 18 anni morti in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, in località Difesa, intorno alle ore 23.30 dello scorso giovedì, tra la Lancia Y, sulla quale viaggiavano i due amici e una Bmw 320d, con a bordo una coppia di medici odontoiatri di Castel San Lorenzo. Per Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto non c’è stato nulla da fare. Il Comune rocchese ha dichiarato lutto cittadino. Pasquale D’Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età. Due ragazzi semplici, benvoluti da tutti, con tanti amici.Vincenzo Pepe aveva compiuto 18 anni lo scorso 18 ottobre. In appena una settimana la sua famiglia è passata dalla festa per l’importante traguardo alla tragedia come ricorda Il Mattino oggi in edicola. «Non riesco ancora a crederci – dice commosso un conoscente – Erano due bravi ragazzi, educati, sempre allegri e con il sorriso. La loro tragica morte è l’ennesimo colpo al cuore per la nostra comunità che quest’anno è stata straziata da tante giovani vite spezzate». (Rassegna stampa – Salernonotizie)