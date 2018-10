CILENTO Irruzione nella notte al supermercato: sfuma il colpo dei ladri a Capaccio Paestum

Solo l’intervento dei vigilantes ha evitato che si concretizzasse il colpo di una banda specializzata ai danni di un supermercato a Capaccio Paestum. Erano passate da poco le 3, infatti, quando ignoti sono entrati in azione nella struttura commerciale dislocata in località Ponte Barizzo. Dopo aver sfondato la vetrina d’ingresso, in cinque si sono diretti subito verso la cassaforte del locale, trasportandola all’esterno del supermercato. Stavano per caricarla su una Fiat Multipla, quando l’allarme del sistema di sicurezza è scattato e ha messo in allerta i vigilantes addetti al controllo del market. Così i cinque, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono scappati. Dopo aver preso un’altra auto, un’Audi, si sono dileguati nonostante l’inseguimento nato con i vigilantes. La Fiat Multipla è stata trovata a Bellizzi, mentre la cassaforte è rimasta all’esterno del supermercato. Sul caso indagano i carabinieri di Agropoli. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale.

