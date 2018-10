CILENTO AGGRESSIONI AD AGROPOLI E DANNEGGIAMENTI A VALLO DELLA LUCANIA, ARRESTATO UN NIGERIANO

Dopo essersi reso responsabile di alcune aggressioni nel comune di Agropoli, era stato portato presso l’ Ospedale San Luca di Vallo della Lucania da dove aveva fatto perdere le proprie tracce. Alle prime luci dell’alba un pregiudicato di 32 anni, nigeriano è stato notato mentre danneggiava tre veicoli parcheggiati lungo via Angelo Rubino in Vallo della Lucania, l’intervento dei carabinieri dell’aliquota operativa e radiomobile nonché della locale stazione, ha permesso dopo un tentativo di fuga di bloccarlo. L’arrestato, che già aveva precedenti di polizia per minaccia, resistenza e traffico di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Anna Sarno Liratv